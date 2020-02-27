شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة برلماني إيراني يرأس لجنة الأمن القومي بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020 طهران - الخليج 365 أصيب برلماني إيراني بفيروس كورونا المستجد، وفق وسائل إعلام تحدثت الخميس.

Advertisements وبحسب متابعة "الخليج 365"، فإن "رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أعلن إصابته بكورونا" وكان أطباء ذكروا بأن الأرقام الرسمية عن انتشار فيروس كورونا في إيران لا تعبر عن الواقع وأن الحرس الثوري حذر من كشف المعلومات الحقيقية. وذكرت وكالت أنباء إرنا، بوفاة 22 شخصا جراء فيروس كورونا وإجمالي الإصابات بلغ 141

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