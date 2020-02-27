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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الكويت إلى 43 حالة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) إلى 43 حالة مؤكدة إثر تسجيل 17 إصابة جديدة.

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وقالت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة الدكتورة بثينة المضف في مؤتمر صحفي إن الحالات ال 43 المؤكدة كانت من أصل 1675 مسحة تم أخذها من القادمين من المناطق الموبوءة.

وأوضحت أنه تم عزل جميع الحالات المؤكدة في المستشفى المخصص والمعد لمثل تلك الحالات وتجري متابعتهم وعلاجهم حسب البروتوكولات العلمية المتبعة لعلاج تلك الحالات، لافتةً الانتباه إلى أن جميع المصابين في حالة صحية مستقرة ويتمتعون بصحة جيدة وهم في طور الشفاء.

وأشارت إلى الوزارة تتابع من تم عزلهم في المكان المخصص وكذلك من تم تطبيق المراقبة عليهم في المنزل الذين تم فحصهم، مؤكدةً أن جميع الحالات التي تم اكتشافها كانت قادمة من إيران.