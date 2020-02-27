شكرا لقرائتكم الكرملين يكذب أردوغان: بوتين مشغول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الكرملين، اليوم الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليست لديه خطط للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الخامس من مارس/آذار لبحث الوضع في منطقة إدلب بسوريا، وذلك على الرغم من تصريحات أردوغان التي ترجح عقد مثل هذا اللقاء.

وقال أردوغان، أمس الأربعاء، إن من المرجح أن يلتقي بوتين في اسطنبول الأسبوع المقبل لإجراء محادثات بشأن إدلب.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف "بوتين لديه خطط عمل أخرى ليوم الخامس من مارس".

والثلاثاء، قال الرئيس التركي إنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق كامل على عقد قمة مقترحة في الخامس من مارس مع روسيا وفرنسا وألمانيا تتناول الصراع في إدلب بسوريا، لكنه أضاف أنه سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ذلك اليوم.

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كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن أن روسيا وتركيا تجهزان سلسلة مشاورات جديدة بشأن سبل خفض التصعيد في محافظة إدلب السورية، بحسب ما نقلت وكالة "تاس للأنباء"، الاثنين الماضي.

وقال لافروف: "يتم الإعداد الآن لسلسلة جديدة من المشاورات التي نأمل أن تقودنا إلى اتفاق بشأن كيفية ضمان أن تكون تلك منطقة خفض تصعيد بحق".

والأحد، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، أن "تركيا لم تلتزم ببنود اتفاق سوتشي بشأن سوريا"، نقلاً عن وكالة "إنترفاكس" الروسية.

واتهم، بيسكوف، أنقرة بمد مقاتلي المعارضة في إدلب السورية بأنواع "خطيرة جدا من المعدات العسكرية".