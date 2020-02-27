أدرعي: مقاتلات إسرائيلية أسقطت طائرة بدون طيار تم رصدها وهي تقلع من غزة

أعلن المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "مقاتلات حربيّة أسقطت طائرة بدون طيار، تمّ رصدها وهي تقلع من ​قطاع غزة​ وتحلّق بشكل استثنائي غربًا فوق البحر الأبيض المتوسط". إضغط للمزيد

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