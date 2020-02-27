رويترز: طيران الإمارات فرض قيودا على السفر إلى السعودية

أفادت وكالة "رويترز" أن ​طيران الإمارات​ فرض قيودا على السفر إلى ​السعودية​ امتثالاً لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية السعودية. إضغط للمزيد

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