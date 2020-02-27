إصابة رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني بفيروس كورونا

أصيب رئيس لجنة ​الأمن​ القومي و​السياسة​ الخارجية في البرلمان ال​إيران​ي والنائب عن مدينة قم، مجتبى ذو النور ب​فيروس كورونا​، معلنا أنه فرض على نفسه حجرا صحيا بعد أن ثبتت إصابته بالفيروس، مؤكدا أن إيران ستتمكن من التغلب على الفيروس.

وفي وقت سابق أعلنت السلطات في ايران أن نتائج التحاليل، التي أجراها إيرج حريرجي، نائب وزير الصحة أكدت إصابته بفيروس "كورونا".