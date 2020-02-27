المجذوب دعا للتنبه لغياب التلامذة عن المدارس والتحقق في أوضاعهم الصحية

أعلن وزير التربية ​طارق المجذوب​، في ​مؤتمر​ صحافي مشترك مع ​وزيرة الإعلام​ ​منال عبد الصمد​، حول ​الوقاية​ من ​كورونا​ في المدارس، "أننا أطلقنا اليوم دورات لمدراء ​المدارس الرسمية​ والمؤسسات المهنية والجامعية من أجل متابعة التدابير التي بدأتها الوزاة في المدارس ضمن حملة النفير العام لحشد الطاقات الصحية والتربوية والإعلامية. وأُنتج في الوزارة ​فيديو​ وكتيب وملصقات بالتعاون مع العديد من الشركاء وبدعم من ​اليونيسيف​"، مثنيا على "الجهود التي يبذلها مدراء المدارس والثانويات والمهنيات و​الجامعات​ في القطاعين الرسمي والخاص".

ودعا المجذوب الى "تطبيق مضمون التعميم رقم 7 المتعلق بالوقاية من كورونا بشكل دائم ودقيق وإلزام معايير النظافة والتعقيم لأن الوقاية أساس كل علاج، تحت طائلة المسؤولية"، مشددا على "ضرورة التنبه لغياب التلامذة عن المدارس والتحقق في أوضاعهم الصحية التي قد تدفع الى الغياب من خلال التواصل اليومي مع الاهل وابلاغ المراجع المختصة في ​وزارة الصحة​ عند وجود أي عارض يستدعي المتابعة من قبل وزارة الصحة".

ونوه بـ"جهد الأسرة التربوية للحفاظ على حياة ​الطلاب​ والمعلمين، فهذا العمل واجب وطني وانساني"، مؤكدا أنه "من واجبنا أن نرسي تعاونا بين الوزارات اللبنانية من جهة والمنظمات الدولية والمحلية من جهة أخرى ولا بد من نشر التوعية والتشديد على دور الإعلام لأنه يمكن أن يحمل لنا أنباء صادقة أو كاذبة تؤدي الى هلع وخوف وذعر وهذا ما لا نتمناه".

ولفت المجذوب الى أنه "لا بد لنا من الحفاظ على بيئة نظيفة معقمة وعلى سلوكيات سليمة، وهنا لا بد من الإشارة الى موقع الوزراة التي تؤمن من خلاله ما أمكنها من معلومات مفيدة في هذا الصدد"، مجددا الدعوة الى "مراقبة الغياب وسببه وإبلاغ المعنيين بكل المستجدات"، معتبرا أنه "في الازمات التي نعيشها لا بد لنا أن نتعاضد لأن قوة أي شعب ودولة تقاس بتضامنها خلال الأزمات والمحن، فعند المحن إما أن ننجح أن يكون مصيرنا غير مقبول".