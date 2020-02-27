سكرية: زراعة الحشيشة تحمل الكثير من المخاطر والقليل من المردود الاقتصادي

أسف رئيس "الهيئة الوطنية الصحية" ​اسماعيل سكرية​ في بيان "لتمرير تشريع ​زراعة الحشيشة​ "تهريبا" في عز ضجيج ​الكورونا​، والتي وان قدمت لاهداف طبية وهي "كلمة حق يراد بها باطل"، فانها تحمل الكثير من المخاطر والاذى الاجتماعي والقليل من المردود الاقتصادي الذي يدعيه اصحاب نظرية "​الذهب​ الاخضر"، ممن يتقنون ترجمة ثقافة "التقريش"، الا اذا اعتبر مسكنا لألام الناس ومخدرا لعقولها".

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