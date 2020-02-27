حسن عز الدين: نأسف لمحاولة البعض استخدام السياسة حتى في الامراض

اشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​حسن عز الدين​ الى "ان الحكومة ال​لبنان​ية الحالية تحتاج الى أمر وطني يجمع عليه الجميع لمعالجة ما يتعلق ب​الدين العام​ وهيكلته او ما يتعلق باليوروبوند و​الوضع الاقتصادي​ العام".

وخلال زيارته ​محافظ​ ​الجنوب​ ​منصور ضو​ في مكتبه في ​سرايا صيدا​، على رأس وفد من ​حزب الله​، لفت الى "ان ​وزارة الصحة​ تقوم باجراءاتها ضمن المعايير الدولية في ما يخص هذا المرض، والحالات الموجودة ما زالت بسيطة وقليلة جدا، ولا داعي للهلع"، معربا عن اسفه "لمحاولة البعض استخدام ال​سياسة​ حتى في الامراض"، وقال: "اننا في غنى عن هذه ​اللغة​ التي لا تليق لا بالتنشئة الوطنية لهذا البلد ولا بالقيم التي نؤمن بها جميعا"، مشيرا الى "ان هذا الامر موجود ولكن مع بعض التعليمات والاجراءات نستطيع ​القضاء​ عليه".

وأمل عز الدين "ان يكون ​النفط والغاز​ متوفرين في ​المياه​ الاقليمية اللبنانية لايجاد المخارج للازمة المالية في ​المستقبل​ ومعالجة الوضع الاقتصادي المتفاقم الذي يعشيه لبنان والذي بات اليوم أمرا صعبا للغاية".

​​​​​​​وبحث الجانبان في الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة لا سيما في ما يتعلق ب​فيروس كورونا​ المستجد والمشاكل التي تعانيها البلدات والقرى الجنوبية. وتم التوافق على استمرار اللقاءات لمتابعة معالجتها. كما تطرق الجانبان الى بدء عملية التنقيب عن النفط والغاز في البلوك اربعة.

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