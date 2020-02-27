الفرزلي من بكركي:متفائل بالغد ونستبشر خيرا في سعي الحكومة لجدولة الدين

أشار نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​ايلي الفرزلي​ بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشاره بطرس الراعي​ الى أنه قدم إلى البطريرك نسخة عن كتابه "اجمل التاريخ كان غدا"، وقال: "أجرينا جولة أفق مع البطريرك في الشؤون الاقتصادية ونستبشر خيرا في سعي ​الحكومة​ لجدولة الدين ووضع حد للنزول الى القعر".

وأعرب عن تفاؤله بـ"الغد اللبناني والخروج من الازمة الاقتصادية"، معتبرا أن "الأمور ستتبلور مع استعادة مجلس النواب نشاطه التشريعي وإقرار قوانين منها الاثراء غير المشروع واستعادة الاموال المنهوبة واستقلال ​السلطة​ القضائية".

ولفت إلى "ان القوانين المتعلقة باستعادة الاموال المنهوبة قد تتضمن فكرة الاتصال ببعض من يتم التشكيك بهم لكي يصار الى التحقيق معهم من اجل استعادة هذه الاموال لانه لا يمكن الاستمرار في الحديث عن البلد كأنه "غابة من الحرامية".