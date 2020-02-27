الحجار: من المؤسف ان يخاطب رئيس البلاد اللبنانيين بلسان الصهر والحزب

اشار عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "عندما يتحول خطاب ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ الى منبر حزبي يخدم مصالح خاصة للمقربين والأقارب يصبح القسم على ​الدستور​ عملية تحتاج الى التدقيق والمساءلة"، واعتبر انه "من المؤسف ان يخاطب رئيس البلاد اللبنانيين بلسان الصهر والحزب". إضغط للمزيد

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