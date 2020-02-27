نقيب الأطباء: عدد الإصابات بكورونا مرجح للإرتفاع بلبنان ولست مطمئنا ونتحضر لمواجهة الفيروس

أكّد نقيب الأطباء في ​لبنان​ ​​شرف أبو شرف​​، "أنّني غير مطمئن إلى الإجراءات المتّخذة لمواجهة فيروس "كورونا"، واستنادًا لما تشهده الدول الأُخرى، فإنّ عدد المصابين مرجّح للارتفاع في لبنان"، لافتًا إلى أنّ "المشكلة أنّ الفيروس ينتشر بسرعة، وبسرعة أيضًا لديه قدرة على إلحاق الأذى بالأشخاص".

وأوضح في حديث إذاعي، أنّ "أكثريّة الإصابات بـ"كورونا" تكون شبيهة بإصابات الزكام، 15 بالمئة منها إصابات معتدلة، لكن 5 بالمئة إصابات خطيرة ونسبة الوفيات بين 2 و3 بالمئة"، مؤكّدًا "أنّنا نتحضّر من كلّ الجهات لمواجهة الفيروس، وأنّنا مجبرون جميعًا أن نكون متضامنين لتخطّي هذه المرحلة، لأنّ الوضع خطير".

وأشار ابو شرف إلى "أنّني لست مطمئنًّا، وهناك خوف محقّ لدى الناس، لكنّه يخلف حماية للخروج من هذا الوضع بأقل ضرر ممكن"، وذكر أنّ "​الصليب الأحمر اللبناني​ قدّم 15 ألف ميزان حراري إلى المدارس، لمعاينة التلاميذ".