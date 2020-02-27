دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية كيف تحمي نفسك من «كورونا».. و3 خطوات للتعامل إذا ظهرت الأعراض

نشر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، إرشادات للمواطنين بدول الخليج، لكيفية التعامل في حال ظهور أعراض فيروس كورونا، آلية العزل الصحي بالمنزل.

متى يتم العزل الصحي؟

وأوضح مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، أنَّ العزل الصحي في المستشفى أو المنزل يتم في حالتين هما:

العزل عند التأكد من وجود الإصابة بفيروس كورونا أو ظهور علامات العدوى بشكل واضح.

العزل لمن تأكدت مخالطتهم لأشخاص مصابين بفيروس كورونا لكن لم تتأكد إصابتهم بالفيروس، ولم تظهر عليهم أي أعرض واضحة للعدوى.

كورونا.. حقائق وأرقام

من Sky News Arabia

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي محميات الكويت الطبيعية.. تنوع بيولوجي وثروة طبيعية تعد المحميات الطبيعية في الكويت ثروة طبيعية بشقيها البحري والبري. تهدف دولة الكويت عبر جهودها إلى المحافظة على التوازن والتنوع البيئي في البلاد ومعالجة الأضرار التي ألحقتها الأنشطة البشرية. سكاي نيوز عربية

26 فبراير.. أكثر المواضيع تفاعلا على موقعنا بعيدا عن السياسة والاقتصاد والرياضة، تأخذكم فقرة أونلاين في جولة على المواضيع المنوعة الأكثر قراءة على موقع سكاي نيوز عربية. سكاي نيوز عربية

سكاي نيوز تطلق أول برنامج إخباري عربي على تويتر تطلق سكاي نيوز عربية بالشراكة مع تويتر اليوم أول برنامج إخباري مباشر باللغة العربية على منصة تويتر تحت اسم "#OnStream". وسيغطي البرنامج الأسبوعي مواضيع عامة متنوعة تشمل مجالات العلوم والتكنولوجيا والصحة. سكاي نيوز عربية 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO تخطي الإعلان كورونا.. حقائق وأرقام سكاي نيوز عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني Advertisements التالي في المشاهدة التالي

ما آلية العزل الصحي بالمنزل؟

وشدد مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، على ضرورة البقاء في المنزل لكل من يشعر بأعراض فيروس كورونا، حتى يتم التأكد من عدم الإصابة بالفيروس، أي بعد انتهاء فترة الحضانة وهي أسبوعان.

كما أكّد مجلس الصحة لدولمجلس التعاون الخليجي على ضرورة اتباع إجراءات الوقاية والعزل الصحي الشخص المتوقع إصابته، وحفظ مسافة كافية بينه وبين أفراد العائلة.

ونوه مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، إلى أنَّه إذا ظهرت أعراض فيروس كورونا، يجب طلب الإسعاف وعدم الذهاب إلى المستشفى لتجنب انتقال العدوى للآخرين.

ما أعراض فيروس كورونا؟

وفق تعليمات منظمة الصحة العالمية، فإن أعراض فيروس كورونا، تبدأ بارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، والإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى، قد ينتهي بالموت.

وتبدأأعراض فيروس كورونا السابقة بعد فترة تتراوح ما بين يومين وأسبوعين من وقت الإصابة بالفيروس.

غير أنَّ البيانات الصحية الواردة من الصين، تشير إلى أنه ليس جميع ضحايا فيروس كورونا الجديد الذي انتشر في الآونة الأخيرة، أظهروا نفس أعراض فيروس كورونا الذي تتسبب في عدد كبير من الوفيات، والمتمثلة الإصابة بالحمى قبل وفاتهم، ما يعوق جهود رصد المرض لدى المسافرين في المطارات.

ويعد رصد ارتفاع درجة الحرارة في أماكن العبور هو أكثر الطرق شيوعًا لكشفأعراض فيروس كورونا، الذي تحاول الصين الوصول إلى مصل يساعد الشفاء منه قبل أن يتحول لوباء.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا؟

ورغم الانتشار المتزايد لفيروس كورونا إلا أنَّه يمكن تجنبه والوقاية منه، بتناول بعض الأطعمة والمشروبات والفواكهة التي تعمل على تقوية جهاز المناعة بالجسم الذي يكافح العدوى.

ويقول خبير التغذية بكلية الطب بجامعة إندونيسيا البروفيسير سابتاواتي باردوسونو: إنَّ فيروس كورونا يصيب ضعاف المناعة بشكل أكثر، بينما يمكن تقوية جهاز المناعة للحماية من العدوى.

ولفت خبير التغذية، عبر مقال نشره موقع تيمبو الإندونيسي، إلى أنَّ تناولالأطعمة الغنية بفيتامين أ، وفيتامين سي، وفيتامين د، من شأنه أن يقوّي جهاز المناعة بالجسم، وبالتالي يحمي من الإصابة بفيروس كورونا.

ومن الأطعمة الغنية بفيتامين أ التي تقوّي كفاءة الجهاز المناعي: «الأسماك، الجبن، الروبيان، الحليب، البيض، الجزر، البطاطا، البروكلي، اللفت، الخضروات الطازجة».

كما أنَّ هناك فواكه تحتوي على فيتامين سي، والذي يعدّ أحد مضادات الأكسدة المقوية لجهاز المناعة، وتنقي الجسم من السموم: «الفراولة، الأناناس، القرنبيط، المانجو، الكيوي، البرتقال، الجوافة».

ويمكن الحصول على فيتامين د، من خلال بعض الأطعمة ومنها: «البيض، السمك، الفطر، الحبوب»، وغيرها ولاسيما التعرض للشمس في الصباح، أو قبل الغروب، وذلك بالتعرض لمدة لا تقل عن 15 دقيقة يوميًا.

ومن المصادر الطبيعية التي تحتوي على العديد من الفوائد التي تعمل على تقوية جهاز المناعة، عسل النحل الأبيض ويمكن بتناول ملعقة عسل كبيرة إلى كوب ماء عند كل صباح.

كذلك التمر يعدّ من المصادر الهامة التي تعمل على تقوية جهاز المناعة، والجوز والمكسرات، والحبة السوداء، ويمكن طحنها وإضافتها للعسل.

وزارة الصحة تنفي إصابات بفيروس كورونا

نفت وزارة الصحة، ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي حول إصابة شخص بمرض كورونا الجديد في أحد مستشفيات المنطقة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبد العالي، عبر تويتر، لا صحة للتغريدة المزورة المتداولة حول تسجيل إصابة بفيروس كورونا الجديد في الدمام.

ودعا «متحدث الوزارة» الجميع إلى التواصل مع المصادر الرسمية حال وجود أي استفسار عن الفيروس، وأخذ المعلومات من مصادرها فقط، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

اقرأ أيضًا:

بعد تفشي فيروس كورونا.. إيران تُصدِّر الوباء إلى الجميع

«الصحة» تنفي ظهور إصابة بفيروس كورونا في الدمام.. وتوجه نصيحة للمواطنين

فيروس كورونا يتفشى عربيًّا.. ارتفاع الإصابات في 6 دول عربية