شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: قيمة الاستهلاك السنوى للأكياس البلاستيكية تصل لـ 2.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب طارق متولى، نائب السويس، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أن مبادرات بعض الشركات لنشر والحث على استخدام الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، كبديل عن الأكياس البلاستيكية العادية التى تشكل خطورة على البيئة والكائنات الحية، فرصة لمواجهة أضرار الأكياس البلاستيكية.

وأوضح أنه فاق الاستهلاكى السنوى على الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل فى مصر 2.5 مليار جنيه سنوياً، أى 10 مليارات جنيه فى 5 سنوات، كما أن مصر تنتج 28% فقط من المادة الخام المستخدمة فى صناعة الأكياس والباقى يتم استيراده من الخارج، فى حين أن تلك الأكياس يتم التخلص منها يومياً فى القمامة وهو ما يمثل إهدار واستنزاف للعملة الأجنبية فى صناعة الأكياس فضلاً عن مخاطرها البيئة وعلى الصحة العامة.

وأشاد النائب بقيام بعض أصحاب «الهايبر ماركت» الشهيرة بتشجيع أصحاب مصانع البلاستيك على إضافة مادة التحلل على جميع المنتجات البلاستيكية، من خلال وضع بند التحلل الحيوى فى عقود التوريد، حيث أن المادة المحللة لا تؤثر على خصائص الكيس، وإنما تعمل على تحلل جزيئاته حيوياً، الأمر الذى ينهى بشكل جذرى أزمة مخلفات البلاستيك.

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وأشار إلى أن بعض الشركات التى تعمل فى مجال توزيع الأكياس القابلة للتحلل، تقوم بتوزيعها على الأكشاك مجاناً، مما يساعد على وصول الفكرة إلى جميع فئات المجتمع ونشر ثقافة إعادة الاستخدام بين المواطنين.

وكان قد شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بحضور المهندسة إيناس سمير، اجتماع غرفة المنشآت الفندقية بخصوص منع استخدام الأكياس البلاستيك، وحضر الاجتماع اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ وجيفارا الجافي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، وهشام جبر رئيس لجنة السياحة بالاتحاد المصري للغوص، وتامر مكرم رئيس جمعية المستثمرين بشرم الشيخ والمهندس كرم معوض مستشار المحافظ للتخطيط العمراني والمشروعات ومديري الفنادق بشرم الشيخ.

وطالب المحافظ، جمعية المستثمرين ورجال الأعمال بشرم الشيخ بضرورة تأسيس جمعية خاصة بحماية والحفاظ على البيئة، واستعرض المحافظ جهود المحافظة في الحفاظ علي البيئة منها استخدام الطاقة الشمسية في الإضاءة وإقامة محطة توليد الطاقة الكهربائية من الشمس بطاقة 5 ميجا وات سيتم زيادتها لـ40 ميجا وات، مشيرا إلي إنشاء مارينا يخوت بالإضافة للمساحات الخضراء، وتطوير منطقة خليج نعمة وتحويله لممشي سياحي عالمى.