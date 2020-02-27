فيروس “كورونا” يصل إلى ملاعب الكرة

يواصل فيروس “كورونا” انتشاره في العديد من الدول، وهو ما جعل القيمين على الشأن الكروي يدقون ناقوس الخطر، مخافة انتقال العدوى إلى المشجعين خلال مباريات كرة القدم.

واقتحم فيروس “كورونا” المجال الرياضي بعد إصابة مشجع لفريق فالنسيا بالعدوى حينما تنقل إلى ميلانو الإيطالية لمتابعة مباراة فريقه وأتالانتا لحساب مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة “ماركا”، المتخصصة والواسعة الانتشار، أن مشجعا لفريق فالنسيا، يبلغ من العمر 44 سنة، توجه صوب ميلانو لتشجيع فريقه، وأن الفحوصات التي خضع لها أكدت إصابته بفيروس “كورونا”، مبرزة في السياق ذاته أنه سيخضع لفحص آخر لتأكيد الإصابة بالعاصمة مدريد.

وعلاقة بالموضوع، شدد المصدر ذاته على كون حكومة فالنسيا ستعقد صباح اليوم، بداية من الـ 11 صباحا، ندوة صحافية لتقديم المعلومات الكاملة حول الإصابة الجديدة المسجلة بسبب مباراة في كرة القدم.