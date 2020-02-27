وزارة الصحة الإيرانية توصي بمنع صلاة الجمعة مخافة انتشار كورونا

طالبت وزراة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، بعدم إقامة صلوات الجمعة والجماعة ومنع التجمعات حتى إشعار آخر، على خلفية تزايد وتيرة انتشار الفيروس في البلاد.

جاء ذلك وفق تغريدة نشرها رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بالوزارة كيانوش جهانبور، نقلتها وكالة أنباء إرنا الرسمية.

وقال جهانبور، إنه لا بد من عدم إقامة صلوات الجمعة والجماعة، وتعطيل دور السينما ومراسم الاحتفالات والعزاء والاعتكاف وتقييد الزيارات للمراكز الدينية حتى إشعار آخر.

وأضاف أن خفض اللقاءات اليومية ومحدودية التنقل ومنع التجمعات، وإلغاء الرحلات غير الضرورية وغير ذلك، أمور لا بد منها أيضا.

ولفت المسؤول الإيراني إلى أنه سيتم تدشين 15 مختبرا جديدا في البلاد، لتشخيص فيروس كورونا خلال الإسبوع المقبل.

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وأوضح أن عدد المختبرات المختصة بتشخيص فيروس كورونا في البلاد، ارتفع من 2 إلى 7، وسيصل الى 15 حتى نهاية الاسبوع، وإلى 22 في غضون الأسبوع المقبل.

والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، وفاة 4 مصابين بفيروس “كورونا”، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 19، فضلا عن إصابة 139 آخرين.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي أن بلاده ستلجأ لفرض قيود على حركة الأفراد بدلا من فرض حجر صحي على المدن، بسبب فيروس كورونا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة الفيروس، الذي انتشر في دول عديدة، ما تسبب في حالة رعب تسود العالم.