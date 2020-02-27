مغاربة و”كورونا”.. ماذا يعرفون عن الوباء القاتل وعن طرق الوقاية منه؟-فيديو

فيديو: صلاح الدين فصحاني

خلق فيروس كورونا حالة من الذعر في العالم، بعدما أصبح يهدد حياة مواطنين بدول عديدة، بل ساد التخوف من الفيروس دولا أخرى لم تسجل أي إصابة لحدود الساعة، لكن متخوفة من انتقال إليها بسبب دخول أجانب لها يوميا عبر المطارات والموانئ.

“اليوم 24” خرج للشارع، لاستقاء تصريحات مواطنين حول ما يعرفونه عن فيروس كورونا، وكانت أجوبتهم كما في الفيديو، الذي يضم في نهايته توضيحات عن الفيروس، وسبل الوقاية منه.