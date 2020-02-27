تأهل 4 ملاكمين مغاربة إلى أولمبياد طوكيو

نجح أربعة ملاكمين مغاربة في حجز تأشيرة المشاركة في أولمبياد طوكيو، بعد تألقهم خلال نزالات مساء أمس الأربعاء بحلبة داكار السنغالية، التي تحتضن الأدوار الإقصائية المؤهلة إلى نهائيات العرس العالمي.

ودخل غمار التباري في دور نصف النهائي فئة الملاكمة النسوية كل من البطلة العالمية عن وزن 75 كلغ خديجة المرضي، التي إنتزعت بطاقة التأهل على حساب ملاكمة الجزائر شعيب إشراق بمجموع 5/0 إلى جانب البطلة أميمة بلحبيب عن وزن 69 كلغ، التي تأهلت بدورها على حساب ملاكمة كينية بمجموع 5/0، فضلا عن البطلة رباب شضار عن وزن 51 كلغ على حساب ملاكمة كينية بمجموع 5/0 .

وفي فئة الذكور، تمكن البطل يونس باعلا عن وزن 91 كلغ من التأهل لطوكيو على حساب ملاكم كيني بمجموع 4/1 .

وتبقى الحظوظ قائمة للتأهل إلى طوكيو لفائدة ملاكمين، سيخوضان نزال الترتيب يومي 28 و29 من الشهر الجاري، ويتعلق الأمر بكل عبد الحق ندير وزن 63 كلغ ومحمد الصغير عن وزن 81 كلغ.