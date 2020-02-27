طنجة.. استنفار أمني بعد عثور مواطنين على جثة رضيع حديث الولادة

شهد حي “طنجة البالية” ليلة أمس الأربعاء، بطنجة، حالة استنفار أمني بعد العثور على جثة رضيع حديث الولادة داخل علبة كرتونية.

وتشير المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، أن أحد المارين، لاحظ وجود جثة رضيع لا يتجاوز عمره 4 أشهر، داخل علبة كرتونية ملقاة تحت عجلات سيارة، ليقوم بعدها بإخبار السلطات المختصة، التي حضرت إلى عين المكان، وباشرت إجراءاتها القانونية لتحديد ظروف وملابسات القضية.

ونقلت سيارة إسعاف جثة الرضيع، إلى مستودع الأموات الدوق دو طوفار، قصد تشريحها وتحديد أسباب الوفاة الحقيقية.