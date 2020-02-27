طقس الخميس.. درجات مرتفعة خلال النهار مع سحب منخفضة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الخميس، أن تبقى درجات الحرارة نسبيا مرتفعة خلال النهار بالأقاليم الجنوبية وبمنطقة سوس.

وستتشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية خلال الليل والصباح على السواحل الشمالية والوسطى. وستكون الأجواء مستقرة ومشمسة بوجه عام.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، ومتقلبة الاتجاه بباقي جهات المملكة.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و08 درجات بمرتفعات الأطلس والریف، وما بين 05 و10 درجات بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والهضاب، وما بين 10 و14 درجة بشمال ووسط البلاد، وما بين 15 و20 درجة فيما تبقى من الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 13 و20 درجة بالأطلس والريف، وما بين 18 و24 درجة بالمنطقة الشرقية والهضاب والشمال، وما بين 23 و28 درجة بالوسط والجنوب الشرقي، وما بين 28 و34 درجة بمنطقة سوس والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الجرف ورأس غير، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.