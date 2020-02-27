أبطال أوروبا: ليون يخطو نحو التأهل لدور الثمانية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق نادي ليون الفرنسي خطوة هامة نحو التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه يوفنتوس الإيطالي بالنتيجة 1 - صفر، ضمن منافسات دور الستة عشر من المسابقة، الليلة الماضية.
وسجل لوكاس توسارت لناديه ليون هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31 من عمر اللقاء المثير.
هذا، وسيلتقي الناديان يوم 17 آذار/ مارس المقبل، في ملعب "يوفنتوس أرينا" بمدينة تورينو الإيطالي في إياب دور الستة عشر.
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