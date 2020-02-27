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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية تُعلن عن سادس إصابة بكورونا لشاب عاد من إيران والان مع التفاصيل
الخميس 27 فبراير 2020
ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالعراق بعد وصول شاب مصاب من إيران.
وأعلنت وزارة الصحة العراقية الخميس عن سادس حالة إصابة بفيروس كورونا وهي لشاب في بغداد عاد إلى البلاد من إيران.
وأوضح سيف البدر، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والبيئة أن الشاب يقبع في احدى المستشفيات في العاصمة بغداد، وقد تم اتخاذ كافة الاجراءات المطلوبة لمتابعة حالته حسب اللوائح الصحية العالمية.
إلى ذلك، أوضحت الوزارة في بيان أن الشاب المصاب كان عاد للعراق من إيران، وراجع إحدى المؤسسات الصحية في بغداد حيث أجريت له الفحوصات المختبرية وتم الحجر عليه، ليتبين فيما بعد أن نتيجة الفحوصات إيجابية"، مضيفة أن المريض بصحة جيدة في الوقت الحالي.
يذكر أن السلطات العراقية كانت أفادت قبل أيام بإصابة 4 أفراد من عائلة واحدة بالفيروس المستجد، مؤكدة أنهم يخضعون للعلاج.
كما أعلنت مطلع الأسبوع الحالي إصابة طالب إيراني في العراق بالفيروس
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