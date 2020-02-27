شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الخارجية السويدية تصل العاصمة المؤقتة عدن والان مع التفاصيل

الخميس 27 فبراير 2020 وصلت قبل قليل وزيرة الخارجية السويدية الى العاصمة عدن.

Advertisements وأفادت مصادر محلية وصول آن ليندي الى مطار عدن الدولي برفقة وفد سويدي كبير. وكان في استقبال الوزيرة محافظ عدن احمد سالمين.

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