اخبار العالم

وزيرة الخارجية السويدية تصل العاصمة المؤقتة عدن

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الخارجية السويدية تصل العاصمة المؤقتة عدن والان مع التفاصيل

الخميس 27 فبراير 2020

وصلت قبل قليل وزيرة الخارجية السويدية الى العاصمة عدن.

 

Advertisements

وأفادت مصادر محلية وصول آن ليندي الى مطار عدن الدولي برفقة وفد سويدي كبير.

 

وكان في استقبال الوزيرة محافظ عدن احمد سالمين.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الخارجية السويدية تصل العاصمة المؤقتة عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا