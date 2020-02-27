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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل أم ونجليها بانفجار أسطوانة غاز في العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل
الخميس 27 فبراير 2020
توفيت أم ونجلاها، إثر انفجار أسطوانة غاز تالفة في منزلهم في أحد أحياء العاصمة صنعاء.
وأكد مصدر محلي أن أماً ونجليها (وليد، ومحمد) توفيا وأصيب آخرون بجروح بالغة جراء انفجار أسطوانة غاز منزلي كان يتسرب منها الغاز كونها كانت تالفة، في منزل العميسي بحي البليلي شارع وزارة الدفاع.
ولفت المصدر أن انفجار أسطوانة الغاز تسبب في تهدم جزء كبير من المنزل المكون من ثلاثة طوابق على رؤوس ساكنيه وما زال البحث جارياً عن ضحايا تحت الأنقاض.
وتزايدت في الآونة الأخيرة حوادث انفجارات أسطوانات الغاز التالفة التي وزعتها شركة الغاز الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي على المواطنين، والتي تعتبر قنابل موقوتة في المنازل والمطاعم، متسببة في سقوط عشرات الضحايا من المدنيين.
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