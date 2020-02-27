الأرصاد يحذر من موجة غبار شديدة تضرب عدداً من المحافظات

الخميس 27 فبراير 2020

حذر المركز الوطني للأرصاد المواطنين في المحافظات الشرقية من موجة غبار واسعة، داعيا كبار السن والأطفال ومرضى الربو ى الى أخذ الاحتياطات اللازمة.



وتوقع المركز في نشرته الجوية المحدثة، أن تتأثر صحاري محافظات "حضرموت، الجوف، مأرب، شبوة" بموجة غبار واسعة خلال الـ24 ساعة القادمة.

ولفت المركز إلى أن موجة الغبار، قد تمتد الى المرتفعات الجبلية لتشمل محافظات صعدة وعمران وحجة وصنعاء وذمار.

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ونصح المركز المواطنين، بتجنب الخروج من المنزل في الأجواء المغبرة الا عند الضرورة، وإحكام إغلاق أبواب ونوافذ المنزل، وارتداء كمامات واقية عند الخروج من المنزل.

ونوه المركز الى ضرورة بقاء الأدوية مع الأشخاص الذين يعانون من أمراض الصدر المزمنة والجهاز التنفسي واستخدام البخاخات الخاصة عند الحاجة وحسب تعليمات الطبيب.

كما نصح المركز، باستخدام المرطبات الخاصة بالأنف أو وضع قطرات من زيت الزيتون داخل فتحات الأنف لتجنب جفاف الجيوب الأنفية، وكذا النظارات لحماية العين لمن يستخدمون الدراجات النارية أو لمن يتعرضون بشكل مباشر لهبات الرياح المغبر.

وقال سكان محليون بمحافظة مأرب إن موجة غبار شديدة ضربت المحافظة ظهر اليوم، الأمر الذي أدى الى توقف حركة السير في بعض شوارع المدينة