الصحة الكويتية تُعلن رصد 43 حالة موكدة مصابة بفيروس كورونا

الخميس 27 فبراير 2020

كشفت وزارة الصحة الكويتية عن أعداد المصابين بفيروس كورونا.



وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في مؤتمر صحفي حول فيروس كورونا اليوم أنه تم رصد 43 حالة مؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا في البلاد، وجميع الحالات المصابة قدمت من إيران.

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وأوضحت الوزارة انه تم نقل جميع الحالات المشتبه بها إلى أماكن للعزل الصحي، كما تم تفعيل برامج للرصد وخطط الطوارئ للحد من الأمراض.

وأضافت الوزارة أن هناك تواصل مستمر مع منظمة الصحة العالمية، وتم تشكيل فرق مختصة بالأمراض المعدية قبل وصول الحالات المصابة، كما تم عزل جميع الحالات المصابة وهم في طور الشفاء، فيما تستمر بالحجر المنزلي لبعض الحالات.

وأكدت الوزارة أنها تنسق بشكل مستمر مع كافة الجهات الحكومية لمتابعة انتشار كورونا وتراقب جميع المخالطين للحالات المصابة.

وخصصت الوزارة 3 خطوط ساخنة لاستقبال المكالمات للإبلاغ بالحالات المشتبه بها.