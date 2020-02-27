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شكرا لقرائتكم خبر عن الضالع.. تجدد المواجهات غرب قعطبة واستهداف تجمعات حوثية والان مع التفاصيل
الخميس 27 فبراير 2020
دارت مواجهات عنيفة بين القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني بمحافظة الضالع، ومليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من ايران في جبهات الفاخر والجب غرب قعطبة بمحافظة الضالع.
وبحسب مصادر عسكرية، تركزت الاشتباكات، في مرخزة والفاخر والجب وصُبيرة وحبيل العبدي، وسقوط على اثرها قتلى وجرحى في استهداف مدفعية الجيش لتجمعات وآليات لميليشيات الحوثي.
وفي جبهة مريس أكد مصدر عسكري في اللواء ثلاثة وثمانين مدفعية، مصرع ثلاثة حوثيين وأصيب أخرون برصاص الجيش شمال الجبهة.
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