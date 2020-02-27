شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط قتلى وجرحى وأسرى في صفوف مليشيا الحوثي غرب الجوف والان مع التفاصيل

الخميس 27 فبراير 2020 اندلعت معارك عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثي، في الجبهات الواقعة جنوب غرب الجوف.

وقالت مصادر عسكرية إن القوات الحكومية صدت هجوماً واسعاً على امتداد جبهات المحزمات وقويحش والمقاطع المحاذية لجبال يام. Advertisements وأضافت المصادر أن المليشيات تكبدت عشرات القتلى والجرحى بالإضافة الى أسرى بينهم قيادات في صفوف المليشيات. وشنت مقاتلات التحالف عدة غارات استهدفت آليات عسكرية وتعزيزات تابعة لمليشيا الحوثي. وتشهد محافظة الجوف معارك عنيفة للشهر الثاني على التوالي تكبدت فيها المليشيا الانقلابية خسائر كبيرة.

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