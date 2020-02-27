وزارة الأوقاف اليمنية تصدر بلاغا هاما بشأن إلغاء تأشيرات العمرة لهذا العام

الخميس 27 فبراير 2020

أصدرت وزارة الأوقاف والإرشاد قطاع الحج والعمرة بلاغاً هاما بخصوص وضع تأشيرة العمرة والدخول إلى الأراضي السعودية.



وقال البلاغ الصادر عن وزارة الأوقاف تم الغاء جميع تأشيرات العمرة الصادرة والفعّالة حتى يتم الترتيب لاحتياطات السلامة في المنافذ.

وأهابت الوزارة في بلاغها بجميع وكالات الحج والعمرة التقيد بالتعليمات وعدم ترحيل أي معتمر تجاه المملكة في الوقت الراهن.

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وفيما يلي ننشر نص البلاغ الصادر عن وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية:

بلاغ هام

إلى ملاك وكالات الحج والعمرة

إلى شركات الطيران والنقل البري

إلى جميع المواطنين

نأمل التنبه إلى أنه تم إلغاء جميع تأشيرات العمرة الصادرة والفعالة ويتم منع أي حامل لتأشيرة العمرة من الدخول إلى أراضي المملكة حالياً وحتى استكمال ترتيبات احتياطات السلامة في جميع المنافذ السعودية لمواجهة خطر فيروس كورونا

وعليه، يمنع تحرك أي معتمر باتجاه المملكة في الوقت الراهن وحتى اشعار آخر.