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قتلى وجرحى من الحوثيين جراء غارات بالبيضاء

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 27 فبراير 2020

قتل وجرح عدد من عناصر الحوثي جراء غارات نفذتها مقاتلات التحالف العربي بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.

 

حيث تشهد مواجهات متقطعة، بين الحين والآخر، في عدد من الجبهات القتالية.

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وأفادت مصادر بشن مقاتلات التحالف، غارات على مواقع وتجمعات الميليشيات الانقلابية في قيفة بمديرية ولد ربيع؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين.

 

مؤكداً أن «الميليشيات الحوثية وكعادتها ردت على قصف التحالف بشنها قصفاً مدفعياً على قرية الخليج بمديرية الزاهر في آل حميقان»

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