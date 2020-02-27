شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الدنمارك تسجل أول حالة إصابة بالكورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:33 مساءً, 27 فبراير 2020 م المناطق _ وكالات سجلت الدنمارك أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد19-) اليوم، قائلةً إن المريض هو رجل عاد في وقت سابق من هذا الأسبوع من شمال إيطاليا.

وأفادت هيئة الصحة الدنماركية إنه تم إجراء الفحوص لكل من الرجل وزوجته وابنه، لكن النتائج أظهرت إصابة الرجل فقط بالفيروس حيث تم عزله.

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