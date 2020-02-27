إستونيا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا لشخص قادم من إيران

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:55 صباحًا, 27 فبراير 2020 م المناطق_وكالات سجلت إستونيا أول حالة إصابة بفيروس كورونا لرجل عاد من إيران.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير الشؤون الاجتماعية الإستوني تانيل كييك قوله للتلفزيون الإستوني: “نتحدث عن مقيم دائم في إستونيا وليس عن مواطن إستوني”، مبينًا أنه مواطن إيراني.

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