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22 وفاة و141 إصابة بسبب كورونا فى إيران

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ارتفعت حالات الوفاة الناتجة عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) في إيران إلى 22 حالة، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 141إصابة.

وسجلت محافظة قم الإيرانية 63 حالة، والعاصمة الإيرانية 26 حالة.

ويخشى المواطنون من أن عدد ضحايا الفيروس في إيران ربما يكون أكبر بكثير مما تعلنه السلطات الإيرانية.

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