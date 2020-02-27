شكرا لقرائتكم خبر عن 22 وفاة و141 إصابة بسبب كورونا فى إيران والان نبدء بالتفاصيل
ارتفعت حالات الوفاة الناتجة عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) في إيران إلى 22 حالة، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 141إصابة.
وسجلت محافظة قم الإيرانية 63 حالة، والعاصمة الإيرانية 26 حالة.
ويخشى المواطنون من أن عدد ضحايا الفيروس في إيران ربما يكون أكبر بكثير مما تعلنه السلطات الإيرانية.
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