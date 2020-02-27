شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" تدعو الهند لمحاكمة المحرضين على العنف ضد المسلمين والان نبدء بالتفاصيل
وتدعو المنظمة السلطات الهندية إلى تقديم المحرضين على أعمال العنف ضد المسلمين ومرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة وضمان سلامة وأمن جميع مواطنيها من المسلمين وحماية الأماكن المقدسة الإسلامية في جميع أنحاء البلاد.
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