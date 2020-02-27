شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت ترصد 43 إصابة بكورونا جميعها قادمة من إيران والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الكويتية ، عن رصد 43 حالة مصابة بفيروس كورونا . وقالت الوزارة أنه تم نقل جميع الحالات المشتبه بها إلى أماكن للعزل الصحي ، والتنسيق مع الجهات الحكومية لرصد انتشارالفيروس ، مشيرة إلى أن جميع الحالات المصابة قدمت من إيران.

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