السعودية تعلق دخول البلاد للعمرة مؤقتاً خشية كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الخميس، تعليق الدخول إلى البلاد لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.
وأضافت الوزارة، في بيان، أنه سيتم تعليق الدخول إلى البلاد بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد فيها خطراً.
كما قررت تعليق استخدام السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى السعودية.
وذكرت أن الجهات الصحية المختصة في السعودية تتابع عن كثب تطورات انتشار فيروس كورونا الجديد.
وأكدت حرص الحكومة على تطبيق المعايير الدولية المعتمدة، ودعم جهود الدول والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته والقضاء عليه.
وبينت الخارجية السعودية أن تلك الإجراءات مؤقتة، وتخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة، مناشدة السعوديين عدم السفر إلى الدول التي تشهد انتشارا للفيروس.
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