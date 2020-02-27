يوفنتوس ورونالدو أبرز ضحايا "كورونا" في إيطاليا

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بات نادي يوفنتوس الإيطالي ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو أبرز ضحايا فيروس كورونا الذي انتشر مؤخرا في إيطاليا.
وانتشر الفيروس المميت في الأراضي الإيطالية خلال الفترة الأخيرة، ما تسبب في تأجيل 4 مباريات في الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي، أبرزها مباراة إنتر ميلان وسامبدوريا.
وكشفت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية عن تراجع نسب البحث عن رونالدو عبر محركات البحث على الإنترنت لصالح فيروس كورونا.
وكان رونالدو اللاعب الأكثر بحثا على المحركات منذ وصوله إلى إيطاليا عام 2018، قادما من ريال مدريد الإسباني في صفقة قياسية، تخطت حاجز الـ100 مليون يورو.
على جانب آخر، كشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن تراجع أسهم نادي يوفنتوس في البورصة بنسبة 14% في آخر يومين فقط، بسبب انتشار الفيروس.
وأشارت الوكالة إلى اضطرار نادي السيدة العجوز إلى إغلاق متحفه وإلغاء جميع الجولات داخل ملعب "أليانز"، تفاديا لزحام المشجعين في ظل تفشي فيروس كورونا.
ويستعد يوفنتوس لمواجهة ليون الفرنسي في عقر داره، الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
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