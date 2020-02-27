"التزامات رسمية" تعيد الأمير هاري إلى بريطانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عاد الأمير هاري من كندا إلى بريطانيا ليبدأ الأربعاء سلسلة من الالتزامات الرسمية قبل الانطلاق في حياته الجديدة خارج العائلة الملكية البريطانية.

ووصل الأمير (35 عاما)، وفقا لوسائل إعلام بريطانية، الثلاثاء، إلى إدنبره، لإطلاقه من خلال منظمته "ترافاليست" نظام تصنيف لتقويم التأثير البيئي للسفر الجوي والإقامات السياحية على البيئة.

وكان الأمير هاري تعرض لانتقادات بسبب سفره في طائرات خاصة، إلا أنه دافع عن نفسه خلال إطلاق "ترافاليست" الخريف الماضي.

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وأكد أنه كان يسافر في رحلات تجارية في 99% من الحالات، لكن في بعض الأحيان كان يتعين عليه السفر بطائرة خاصة من أجل ضمان "سلامة" عائلته.

وهذه المرة، أظهرته وسائل الإعلام البريطانية وهو يغادر قطارا في محطة إدنبره آتيا من لندن مع قبعة على رأسه ويحمل حقيبة على كتفه بعد عبوره المحيط الأطلنطي في رحلة تجارية.

وسيقوم الأمير هاري بسلسلة من الالتزامات الرسمية، فالجمعة سيحضر تسجيل جون بون جوفي في استوديوهات "آبي رود" الشهيرة، لأغنية خاصة بألعاب "إنفيكتوس"، وهي مسابقة رياضية بين الجنود الجرحى من أنحاء العالم تم إنشاؤها بمبادرة من الأمير هاري.

