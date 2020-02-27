انت الان تتابع غضب في الصين بعد فرار مدانة سابقة من مدينة ووهان بؤرة فيروس كروونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أثارت واقعة فرار مدانة سابقة من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد، إلى العاصمة بكين، حيث تم اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا، غضبا في الصين.

وكان قد جرى وقف جميع الرحلات الجوية ورحلات القطارات والحافلات وتحركات السيارات الخاصة في مدينة ووهان، التي سجلت أول حالات إصابة بكورونا في كانون أول/ديسمبر الماضي.

وقد وصلت السيدة إلى بكين السبت الماضي، وانتقلت إلى منزل اسرتها في منطقة دونجشيانج.

وأفادت صحيفة بيبولز ديلي بأن المسافرة بصفتها من ووهان، كانت تخضع لمراقبة من السلطات وجرى نقلها إلى المستشفى في سيارة إسعاف بعد إصابتها بالحمى بعد وصولها بكين.

وجرى تشخيص إصابتها بفيروس كورونا الاثنين الماضي.

وتسببت هذه الواقعة في إثارة الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل المستخدمون حول كيفية تمكنت أسرتها من إخراجها من مدينة ووهان.

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وقال ينج يونج سكرتير لجنة الحزب الإقليمي بإقليم هوبي إنه جرى فتح تحقيق بشأن فرار السيدة.

وحول ما تردد عن أن أسرتها لها صلة بشخصيات سياسية، قال ينج إنه يجب تطبيق القوانين والقواعد على " أي شخص".

وكانت السلطات الصحية في الصين قد أعلنت اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا إلى 2744 حالة بعد تسجيل 29 حالة وفاة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية تسجيل 334 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا ، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى .1595

في غضون ذلك، أعلنت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تأجيل مناورات عسكرية مشتركة.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن هذه أول مرة تعلن فيها واشنطن وسول تعديل موعد إجراء مناورتهما المشتركة بسبب أمور تتعلق بالصحة.