انت الان تتابع إيران: ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 22 والمصابين إلى 141 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) بارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المتحور الجديد "كوفيد 19" في البلاد إلى 22 ، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 141. كما أشارت إلى تعافي 54 مصابا. Advertisements ولفتت إلى أن العدد الأكبر من المصابين هم في محافظة قم (63 حالة) والعاصمة طهران (26 حالة) . ويخشى كثيرون من أن عدد ضحايا الفيروس في إيران ربما يكون أكبر بكثير مما تعلنه السلطات.

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