واشنطن: نضغط على كتائب حزب الله العراقية الموالية لإيران

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء إن واشنطن تكثف الضغط على جماعة كتائب حزب الله المدعومة من إيران وزعيمها، بسبب ارتباط الجماعة بقتل متعاقد أمريكي في العراق في ديسمبر(كانون الأول) الماضي، وفق 24



وقال منسق شؤون مكافحة الإرهاب في الوزارة ناثان سيلز في إفادة صحافية "لا تزال جماعة كتائب حزب الله تشكل تهديداً للقوات الأمريكية في العراق، نزيد الضغط المفروض على الجماعة منذ عشرة أعوام".

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