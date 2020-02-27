بعد قرار السعودية يتعليق العمرة.. إلغاء سفر 180 معتمرا للسعودية من مطار سوهاج

قال مختار محمد حلمي عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن شركة طيران العربية ألغت سفر 180 معتمرا مصريا من مطار سوهاج منذ قليل، وذلك بعد ورود فاكس من السلطات السعودية بإيقاف رحلات العمرة لحين إشعار آخر.

و أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء "تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً"، في إطار سلسلة من الإجراءات لوقف انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

وشملت الإجراءات تعليق العمل التأشيرات السياحية من بعض الدول، إضافة إلى وقف مؤقت لتنقل المواطنين السعوديين والخليجيين ببطاقات الهوية مؤكدة على أن تلك الإجراءات مؤقتة.

وأضاف حلمي، لـ"الوطن": "كان لدينا رحلة عمرة في الـ5 من فجر اليوم وعند وصول المعتمرين للمطار في الواحدة من صباح اليوم أبلغ مسؤولو شركة طيران العربية مندوبي الشركة والمعتمرين بإلغاء الحجز وفقا للتعليمات السعودية واضطررنا إلى إعادة المعتمرين إلى أماكن إقامتهم".

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وأشار عضو الجمعية إلى أننا لا نعلم حتى الآن موعد سفر هؤلاء المعتمرين وما إذا كانوا سيتوجهون للعمرة خلال الأيام المقبلة أم تم إلغاء سفرهم، ومن جهته قال وليد خليل عضو الجمعية العمومية لشركات السياحة، إنه منذ الساعة الواحدة من صباح اليوم وحتى الآن أقلعت نحو 7 رحلات عمرة من مطار القاهرة وبرج العرب إلى المملكة العربية السعودية دون مشاكل، منوها بأن تلك الرحلات أقلعت عبر شركات مصر للطيران وآير كايرو والنيل للطيران.

وكانت السلطات السعودية قد أوقفت بشكل مؤقت إصدار تأشيرات العمرة والسياحة إلى المملكة العربية السعودية كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، أن الجهات الصحية المختصة في المملكة تتابع عن كثب تطورات انتشار فيروس كورونا الجديد، مؤكدة حرص حكومة المملكة من خلال تلك الجهات، على تطبيق المعايير الدولية المعتمدة، ودعم جهود الدول والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته والقضاء عليه.