طقس مستقر يسيطر الحوض الشرقي للمتوسّط حتى صباح يوم السبت

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ بأن طقسا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى صباح يوم السبت حيث يتأثر تدريجياً بمنخفض جوي مما يؤدي الى طقس متقلّب وماطر ويستمر حتى ظهر يوم الأحد.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم قليل الغيوم الى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ب​درجات الحرارة​ وانخفاض بنسبة الرطوبة.

كما توقعت ان يكون طقس الغد قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وانخفاض إضافي بنسبة الرطوبة، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئياً كما تنشط الرياح أحياناً وتتساقط ​أمطار​ خفيفة متفرقة اعتباراً المساء خاصة في المناطق الداخلية. أما السبت فيكون غائم جزئيّاً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتحول تدريجياً خلال ​النهار​ الى غائم وتتساقط أمطار متفرّقة تشتدغزارتها اعتباراً من الليل وتكون مصحوبة ببرق ورعد ورياح قوية تصل سرعتها الى ٧٠ كلم/ساعة خاصة في المناطق الشمالية كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع ١٦٠٠ متر وما فوق وتتدنى ليلاً لتلامس الـ1400 متر.