روكز: نحذر من الاتكال على النفط لانقاذ الحاضر والتستير على فساد الماضي

هنا النائب ​شامل روكز​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، "اللبنانيين بدخول وطننا نادي الدول النفطية مع انطلاق حفر اول بئر نفطية، ف​النفط والغاز​ كافيان بالنهوض ب​الاقتصاد اللبناني​، ولكن نحذر من الاتكال على هذه الثروة لانقاذ الحاضر والتستير على فساد الماضي، فهي حق لاجيالنا القادمة وضمانة لبقائهم وامل لمستقبلهم".

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