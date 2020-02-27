النشرة: تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي على علو متوسط فوق النبطية وإقليم التفاح

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ بـ"تحليق مكثّف للطيران الحربي الإسرائيلي على علو متوسط فوق منطقتي النبطية و​إقليم التفاح​". إضغط للمزيد

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