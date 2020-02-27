القائم بالأعمال العراقي بحث مع الوزيرين حتي وحسن والعلاقات الثنائية وسبل تطويرها

إلتقى القائم بالأعمال العراقي الوزير المفوّض أيمن عبد الإله النصراوي، وزير الخارجية والمغتربين ​ناصيف حتي​ في مقرّ الوزارة، مهنئًا بتسلّمه مهمام عمله، ومتنميًا له التوفيق والنجاح.

وتمّ خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيّة بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى مناقشة المعوّقات الّتي تواجه العراقيّين القادمين إلى ​لبنان​، حيث أبدى حتي استعداده لحلّ هذه المعوقات ومعالجتها، كما تطرّق إلى الإجراءات الّتي تقوم بها ​الحكومة اللبنانية​ لمواجهة الأزمة الاقتصاديّة الراهنة.

كما التقى النصراوي وزير الصحة العامة ​حمد حسن​، وتمّ خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيّة بين البلدين وسبل تطويرها، وتمّ التطرّق إلى المعوقات الّتي تواجه العراقيّين الوافدين إلى لبنان لغرض العلاج من قبل المؤسّسات الصحيّة، والتعاون بين البلدين في مجال التصنيع الدوائي والمستلزمات الطبيّة والتنسيق في المجالَين الصحّي والطبّي".

وجرى خلال اللقاء أيضًا استعراض آخر المستجدات لفيروس "كورونا" والإجراءات الوقائيّة الّتي تنتهجها الحكومه اللبنانية للحدّ من انتشاره في لبنان.