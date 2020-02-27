السيد: مشكلة اللبنانيين انهم فقدوا الثقة بكل ما يتعلق بالدول

لفت النائب جميل السيد في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "بدء ​التنقيب​ عن النفط!

خبرٌ سار في زحمة المآسي المعيشية والإقتصادية والكورونية التي يعيشها البلد، لكن مشكلة اللبنانيين أكبر من كل ذلك، هم توّاقون للحلول، لكنهم فقدوا الثقة بكل ما يتعلق ب​الدولة​ من فوق إلى تحت،

يريدون رجال دولة ويئسوا من تجّار ال​سياسة​، واليأس من الشفاء أصعب من المرض​​​​​​".