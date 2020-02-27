السيد: مشكلة اللبنانيين انهم فقدوا الثقة بكل ما يتعلق بالدول

لفت النائب جميل السيد في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "بدء التنقيب عن النفط!
خبرٌ سار في زحمة المآسي المعيشية والإقتصادية والكورونية التي يعيشها البلد، لكن مشكلة اللبنانيين أكبر من كل ذلك، هم توّاقون للحلول، لكنهم فقدوا الثقة بكل ما يتعلق بالدولة من فوق إلى تحت،
يريدون رجال دولة ويئسوا من تجّار السياسة، واليأس من الشفاء أصعب من المرض".
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