قوى الأمن: توقيف سارق سيارات حديثة ورباعية الدفع في حي السلم

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه "في إطار متابعة مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية لمكافحة عمليات سرقة السيارات في جميع الاراضي اللبنانية. ونتيجة للمتابعة الحثيثة، تمكن عناصر هذا المكتب من تحديد هوية أحد الأشخاص الذي ينشط في مجال سرقة السيارات الحديثة والرباعية الدفع ضمن عدة مناطق في محافظة جبل لبنان".
وأوضحت أنه "بتاريخ 21/2/2020، نفذت قوة من المكتب المذكور كميناً محكماً أسفر عن توقيف المشتبه به في محلة حي السلم، ويدعى:م. ح. (مواليد عام 2000، لبناني)"، مشيرة الى أنه "بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على سرقة /5/ سيارات حديثة ورباعية الدفع ضمن محافظة جبل لبنان، وبيعها وتهريبها الى سوريا، بالاشتراك مع آخرين. التحقيق جار بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين".
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