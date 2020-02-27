وفد من بلدية زحلة زار ملحم خلف وبحث معه شؤون قصر العدل بالمدينة

زار وفد من مجلس بلدية زحلة- معلقة و​تعنايل​ برئاسة المهندس ​أسعد زغيب​ نقيب المحامين في ​بيروت​ ​ملحم خلف​، في لقاء هو الأول بإبن المدينة بعد إنتخابه نقيبا للمحامين، فهنأ الوفد ملحم بمنصبه الجديد، ووجه اليه الدعوة لزيارة مدينته وبلديتها.

وتطرق الحديث مع خلف لسلسلة مواضيع تتعلق بمحامي زحلة وقصر عدلها، حيث أكد زغيب وقوف ​البلدية​ الى جانب المحامين بما يقترحونه حول موقف السيارات الى جانب ​العدلية​، وأبدى إنفتاحا على كل الأفكار التي تدخل تحسينات في محيط هذا القصر وتسهل وصول المحامين الى أعمالهم.