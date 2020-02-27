تراجع قيمة الدولار إثر اكتشاف أول حالة إصابة مؤكدة بكورونا في

تراجعت قيمة الدولار الأميركي، مقابل الين الياباني والفرنك السويسري، اليوم إثر اكتشاف أول حالة إصابة مؤكدة، بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأميركية
وذكرت وكالة "رويترز" ان "الدولار هبط عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر أمام الجنيه الاسترليني، وهبط مقابل اليورو مع انخفاض عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام إلى مستوى قياسي متدن".
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