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تراجع قيمة الدولار إثر اكتشاف أول حالة إصابة مؤكدة بكورونا في

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تراجعت قيمة ​الدولار​ الأميركي، مقابل الين الياباني والفرنك السويسري، اليوم إثر اكتشاف أول حالة إصابة مؤكدة، ب​فيروس كورونا​ في ​الولايات المتحدة الأميركية​

وذكرت وكالة "​رويترز​" ان "الدولار هبط عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر أمام الجنيه الاسترليني، وهبط مقابل ​اليورو​ مع انخفاض عائدات سندات ​الخزانة الأميركية​ لأجل عشرة أعوام إلى مستوى قياسي متدن".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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