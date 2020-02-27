تراجع قيمة الدولار إثر اكتشاف أول حالة إصابة مؤكدة بكورونا في

تراجعت قيمة ​الدولار​ الأميركي، مقابل الين الياباني والفرنك السويسري، اليوم إثر اكتشاف أول حالة إصابة مؤكدة، ب​فيروس كورونا​ في ​الولايات المتحدة الأميركية​

وذكرت وكالة "​رويترز​" ان "الدولار هبط عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر أمام الجنيه الاسترليني، وهبط مقابل ​اليورو​ مع انخفاض عائدات سندات ​الخزانة الأميركية​ لأجل عشرة أعوام إلى مستوى قياسي متدن".

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